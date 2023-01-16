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Глава ОБСЄ прибув до Києва: програма візиту

16 січня, 2023 понедiлок
12:12
Новини на фото глава ОБСЄ прибув до Києва

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, 16 січня прибув до України

Про це він повідомив у Twitter.

"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав глава ОБСЄ.

  • 14 січня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку, зафіксовано прильоти по енергетичних об'єктах у шести областях України.

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