Глава ОБСЄ прибув до Києва: програма візиту
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, 16 січня прибув до України
Про це він повідомив у Twitter.
"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав глава ОБСЄ.
- 14 січня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку, зафіксовано прильоти по енергетичних об'єктах у шести областях України.
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