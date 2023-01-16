Про це він повідомив у Twitter.

"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав глава ОБСЄ.

14 січня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку, зафіксовано прильоти по енергетичних об'єктах у шести областях України.

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