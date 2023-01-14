Про це він розповів у себе на фейсбуці.

"Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях", - зазначив урядовець.



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За словами Галущенка, в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.

"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії", - підсумував міністр енергетики.



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Нагадаємо, ракетні нальоти росіян на українські міста у суботу, 14 січня, йшли двома хвилями. Під час першої, ранкової, хвилі найбільших уражень було завдано інфраструктурним об'єктам Київщини, а також у Харкові й на Одещині.

Друга, денна, хвиля закінчилася особливо трагічно. Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі. Там вже щонайменше 5 загиблих, 27 поранених.

При цьому в Кривому Розі продовжує працювати ППО.

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