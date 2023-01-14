"Наступні дні будуть важкими". Є прильоти по електросистемі у шести областях України
Український міністр енергетики Герман Галущенко описав масштаби руйнувань електроенергетики, завданих росіянами у суботу, 14 січня 2023 року
Про це він розповів у себе на фейсбуці.
"Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях", - зазначив урядовець.
Читайте і дивіться також: Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 5 загиблих, 27 поранених
За словами Галущенка, в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.
"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії", - підсумував міністр енергетики.
Читайте також: "Ми повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію" : Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра
- Нагадаємо, ракетні нальоти росіян на українські міста у суботу, 14 січня, йшли двома хвилями. Під час першої, ранкової, хвилі найбільших уражень було завдано інфраструктурним об'єктам Київщини, а також у Харкові й на Одещині.
- Друга, денна, хвиля закінчилася особливо трагічно. Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі. Там вже щонайменше 5 загиблих, 27 поранених.
- При цьому в Кривому Розі продовжує працювати ППО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.97Продаж 43
- Актуальне
- Важливе