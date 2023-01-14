"Ми повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію" : Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра
Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра
Про це він написав у twitter.
"Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - йдеться в дописі.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.
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