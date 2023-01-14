"Ми повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію" : Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра

Про це він написав у twitter.

"Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - йдеться в дописі.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.