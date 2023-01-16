Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Очільник ОБСЄ зустрівся із Зеленським та урядовцями: обговорили порушення прав людини на окупованих територіях і гуманітарну підтримку

Очільник ОБСЄ зустрівся із Зеленським та урядовцями: обговорили порушення прав людини на окупованих територіях і гуманітарну підтримку

16 січня, 2023 понедiлок
20:17
війна з Росією

У понеділок, 16 січня, Володимир Зеленський у Києві зустрівся з головою ОБСЄ та очільником МЗС Північної Македонії Буяром Османі й обговорив порушення прав людини на окупованих територіях

Про це він написав у телеграмі.

"Сьогодні підтримка місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі дуже важлива для України. Під час зустрічі з головою ОБСЄ, очільником МЗС Північної Македонії Буяром Османі обговорили потребу збільшення уваги ОБСЄ до порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Це для нас дуже важливі речі", - пише глава держави.
 
Зеленський також подякував уряду та народу Північної Македонії за гуманітарну та оборонну підтримку України з самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Своєю чергою Османі заявив, що ОБСЄ "прагне підтримувати Україну в її зусиллях щодо відновлення миру та побудови стабільної, квітучої та демократичної нації".

"Я вражений його (Зеленського - ред.) відданістю справі добробуту українського народу та його мужністю перед обличчям постійних викликів. Я хочу висловити свою повну підтримку українському уряду, який продовжує прагнути миру, стабільності та процвітання в регіоні", - пише голова ОБСЄ.

  • Очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, прибув до України. У межах візиту він, зокрема, відвідав Бородянку Київської області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
ОБСЄ
Володимир Зеленський
підтримка України
Читайте також:
Міністерка культури та колишня віцепрем'єрка Грузії Теа Цулукіані
15 січня, 2023 неділя
"Не дамо втягнути нас в ще один воєнний конфлікт": міністерка культури Грузії про відмову надати Україні зброю
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
15 січня, 2023 неділя
Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 30 людей загинуло, 75 поранених, 12 у важкому стані, 43 людини у розшуку
15 січня, 2023 неділя
Перед ударом по Дніпру там затримали підлітків, що фотографували ТЕС і дзвонили "друзям" у Росію, - ЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.93
    Купівля 39.93
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 43.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
16 січня
21:46
Валерій Герасимов
Путін наказав Герасимову захопити Донеччину і Луганщину до кінця зими, - розвідка
21:31
Ексклюзив
Дніпро
Терористичний удар РФ по Дніпру тільки зміцнює підтримку України на Заході, - експерт-міжнародник Краєв
21:10
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бої за Соледар. Німеччина може передати Україні бойові літаки. Колонка Сергія Згурця
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін втрачає козир, Росія "спалюватиме" танки від Британії, міністерка Німеччини "пішла" через війну в Україні. Світові ЗМІ про Україну 16 січня
20:47
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Призначення Герасимова - останній дзвоник": Данілов заявив, що РФ готує "крайній ривок" і спрогнозував терміни
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Коли закінчаться мовні війни в Україні?
20:03
Ексклюзив
ЗСУ
У районі Авдіївки ЗСУ інколи відходять на тактично кращі позиції, - керівник ВЦА
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 327-го дня війни: Британія надає танки Challenger 2, американці готують українських військових до контрнаступу, форум у Давосі очистився від росіян
19:46
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Заяви Ілларіонова і Медведчука - це початок нової хвилі інформаційної кампанії РФ в Україні, - радник міністра МВС Денисенко
19:44
Ексклюзив
Микола Княжицький
Досвід Тайваню для України є унікальним прикладом у будівництві сильного демократичного суспільства, - нардеп Княжицький
19:44
Динамо, Ліга чемпіонів
Суркіс вперше прокоментував інформацію про перехід Циганкова до іспанського клубу
19:24
Інтерв’ю
Джон Болтон
Щоб перемогти в 2023 році, Україні потрібна стратегія прориву і більше зброї, - Джон Болтон
19:23
Оновлено
танк Challenger 2
Ескадрон танків Challenger 2, гармати, бронетехніка, дрони та артснаряди: Британія оголосила про великий пакет військової допомоги Україні
19:13
Володимир Зеленський
Зміцнення української ППО: Зеленський вдруге цього року поговорив з прем'єром Нідерландів
19:09
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Очільниця МЗС Німеччини Бербок закликала створити спецтрибунал для розслідування злочинів керівництва РФ в Україні
19:02
російська армія, мобілізація
У Росії іноземцям пропонують призиватися до війська задля отримання громадянства РФ, - Генштаб
18:36
Олексій Арестович
Народні депутати вимагають від ОП звільнити Арестовича: триває збір підписів
18:30
білоруські військові
Росія перекинула до Білорусі 6 бомбардувальників Су-34 та 2 багатоцільові винищувачі Су-30 СМ, - ДПСУ
18:20
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
Реабілітація, відпустки, лікування: нардеп Цимбалюк розповів про підготовку законопроєктів для захисту ветеранів війни
18:18
Петро Порошенко
Десятки "старлінків", щоб нищити окупантів у промислових масштабах: Порошенко показав нову партію техніки для ЗСУ
18:10
У Берліні відкрили площу Одеси
18:08
Антон Дудченко
Збірна України назвала несподіваний склад на ЧЄ з біатлону
18:01
OPINION
Михайло Басараб
Про опонентів Бандери та соціологію
17:54
Ярослав Ракицький
Ракицький повернувся до "Шахтаря"
17:47
На Хмельниччині затримали прихильника Шарія
Закликав до підтримки окупантів і виправдовував злочини РФ: на Хмельниччині затримали прихильника Шарія
17:31
Школа в Часовому Яру на Донеччині. Наслідки обстрілу 16 січня 2023 р.
Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині
17:28
Ексклюзив
Мелітополь
Колаборанти панікують. Вже ночують на території окупованого Криму, - мер Мелітополя Федоров
17:19
Ердоган і Путін
Ердоган знову запропонував Путіну посередництво у досягненні миру між РФ та Україною
17:18
Дніпро, ракетний удар, вибух, російська агресія
У багатоповерхівці у Дніпрі повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів
17:07
Кадр з фільму "Аватар"
"Аватар 2" може стати одним з найкасовіших фільмів у історії кінематографа
16:48
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер розповів про фінансові вимоги Усика в бою проти Ф'юрі
16:46
Анонс
Жахачки на болотах: Москва-сіті під прицілом ЗСУ. Програма "Конєц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00 на Еспресо
16:41
Переговори не можуть бути фіговим листком для переозброєння РФ, - Джеймс Клеверлі
"Якщо це плата за українську свободу - я радий": очільник МЗС Британії про застосовані до нього російські санкції
16:39
Артур Герасимов
Артур Герасимов: реальна боротьба з корупцією в Україні підміняється дешевим піаром
16:37
Ексклюзив
тайвань-уряд
Нам треба відкривати представництва України у Тайбеї та Тайваню у Києві, і час це робити вже зараз, - нардеп Мережко
16:36
Ексклюзив
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
Радіус імовірного відхилення від цілі ракет Х-22 становить 300 м, але 50% цих ракет не влучають навіть у нього, - військовий експерт Світан
16:36
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
РФ тричі застосовувала ракети Х-22 для ударів по цивільних об'єктах в Україні, усі провадження об'єднаємо в одну справу, - генпрокурор
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:13
Непокаране зло повертається
Росіяни вивезли до Криму щонайменше 6 тис. дітей із тимчасово окупованих територій - правозахисниця Рашевська
16:08
OPINION
Сергій Марченко
В Офісу президента немає потреби в рейтингах. Є потреба в збереженні влади
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV