Про це він написав у телеграмі.

"Сьогодні підтримка місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі дуже важлива для України. Під час зустрічі з головою ОБСЄ, очільником МЗС Північної Македонії Буяром Османі обговорили потребу збільшення уваги ОБСЄ до порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Це для нас дуже важливі речі", - пише глава держави.



Зеленський також подякував уряду та народу Північної Македонії за гуманітарну та оборонну підтримку України з самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Своєю чергою Османі заявив, що ОБСЄ "прагне підтримувати Україну в її зусиллях щодо відновлення миру та побудови стабільної, квітучої та демократичної нації".

"Я вражений його (Зеленського - ред.) відданістю справі добробуту українського народу та його мужністю перед обличчям постійних викликів. Я хочу висловити свою повну підтримку українському уряду, який продовжує прагнути миру, стабільності та процвітання в регіоні", - пише голова ОБСЄ.

Очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, прибув до України. У межах візиту він, зокрема, відвідав Бородянку Київської області.

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