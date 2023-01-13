Обстріли Дніпропетровщини: уночі загарбники атакували Марганецьку громаду

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що в ніч на 13 січня загарбники атакували Марганецьку громаду Нікопольського району. Росіяни скерували по території близько 10 снарядів важкої артилерії.

Наразі наслідки атаки з'ясовуються, та, попередньо, люди неушкоджені.

Нагадаємо, попередньої доби російська армія також завдала удару з важкої артилерії по Нікопольщині, унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

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