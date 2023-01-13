Обстріли Дніпропетровщини: уночі загарбники атакували Марганецьку громаду
У ніч на 13 січня загарбники атакували з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що в ніч на 13 січня загарбники атакували Марганецьку громаду Нікопольського району. Росіяни скерували по території близько 10 снарядів важкої артилерії.
Наразі наслідки атаки з'ясовуються, та, попередньо, люди неушкоджені.
- Нагадаємо, попередньої доби російська армія також завдала удару з важкої артилерії по Нікопольщині, унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
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