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Обстріли Дніпропетровщини: уночі загарбники атакували Марганецьку громаду

13 січня, 2023 п'ятниця
07:37
війна з Росією

У ніч на 13 січня загарбники атакували з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що в ніч на 13 січня загарбники атакували Марганецьку громаду Нікопольського району. Росіяни скерували по території близько 10 снарядів важкої артилерії.

Наразі наслідки атаки з'ясовуються, та, попередньо, люди неушкоджені.

  • Нагадаємо, попередньої доби російська армія також завдала удару з важкої артилерії по Нікопольщині, унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

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Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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