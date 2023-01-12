Уночі росіяни обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
У ніч на 12 січня російська армія завдала удару з важкої артилерії по Нікопольщині, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що під ворожий обстріл потрапила Марганецька громада. По ній росіяни випустили десяток снарядів.
Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
- У ніч на 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодивши об'єкти інфраструктури і житлові будинки, виникла пожежа.
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