Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєва у Telegram.

"Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто. Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - написав він у мережі.

На місці "прильоту" вже працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки.

Повідомлення про небезпеку атаки з повітря надійшли близько третьої години ночі. Незабаром після цього місцеві жителі почули гучний вибух, а потім пролунав ще один.

"Дуже голосно. Друзі, перебувайте у безпечних місцях! Сподіваємося, всі цілі. Обстріл вівся з Токмака. Тривога ще триває", - йдеться у публікації одного з місцевих Telegram-каналів.

Місцеві пабліки припускають, що обстріл вівся ракетами С-300.

Нагадаємо, попередній великий обстріл міста російські агресори провели у ніч на 8 січня. Тоді Запоріжжя накрили касетними снарядами, пошкоджено критичну й цивільну інфраструктуру

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