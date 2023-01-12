Ворог обстріляв Запоріжжя: пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки
У ніч на 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодивши об'єкти інфраструктури і житлові будинки, виникла пожежа
Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєва у Telegram.
"Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто. Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - написав він у мережі.
На місці "прильоту" вже працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки.
Повідомлення про небезпеку атаки з повітря надійшли близько третьої години ночі. Незабаром після цього місцеві жителі почули гучний вибух, а потім пролунав ще один.
"Дуже голосно. Друзі, перебувайте у безпечних місцях! Сподіваємося, всі цілі. Обстріл вівся з Токмака. Тривога ще триває", - йдеться у публікації одного з місцевих Telegram-каналів.
Місцеві пабліки припускають, що обстріл вівся ракетами С-300.
- Нагадаємо, попередній великий обстріл міста російські агресори провели у ніч на 8 січня. Тоді Запоріжжя накрили касетними снарядами, пошкоджено критичну й цивільну інфраструктуру
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