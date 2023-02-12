Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар", - ствердили в пресслужбі.

Обласний центр окупанти атакували 11 разів: найбільше росіяни гатили по житловому мікрорайону "Острів", там пошкоджені будинки мирних мешканців.

Унаслідок атаки одна людина отримала поранення.