Обстріли Херсонщини: росіяни найбільше гатили по мікрорайону "Острів" в обласному центрі
11 лютого загарбники 49 разів обстріляли Херсонську область, окупанти 11 разів гатили по Херсону: найбільше постраждав мікрорайон "Острів"
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар", - ствердили в пресслужбі.
Обласний центр окупанти атакували 11 разів: найбільше росіяни гатили по житловому мікрорайону "Острів", там пошкоджені будинки мирних мешканців.
Унаслідок атаки одна людина отримала поранення.
- Нагадаємо, увечері 11 лютого росіяни обстріляли Харків з ракет С-300, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, чоловік отримав поранення.
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