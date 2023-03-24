Обстріли Сумщини: 23 березня в області зафіксовано 68 прильотів

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом 23 березня росіяни обстріляли території Новослобідської, Білопільської, Великописарівської та Глухівської громад.

По Новослобідській громаді росіяни били з мінометів – 2 прильоти. Міномети (6 мін) і РСЗВ (10 прильотів) терористи використали для обстрілу Великописарівської громади.

Білопільську громаду ворог обстрілював з гранатометів: АГС – 29 пострілів та СПГ – 16 пострілів. Глухівська громада: російські армійці здійснили обстріл зі ствольної артилерії – 5 прильотів.

Загалом зафіксовано 68 прильотів. Обійшлось без втрат та руйнувань серед мирного населення області.