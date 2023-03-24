Обстріли Сумщини: 23 березня в області зафіксовано 68 прильотів
За день, 23 березня, у Сумській області зафіксовано 68 прильотів внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом 23 березня росіяни обстріляли території Новослобідської, Білопільської, Великописарівської та Глухівської громад.
По Новослобідській громаді росіяни били з мінометів – 2 прильоти. Міномети (6 мін) і РСЗВ (10 прильотів) терористи використали для обстрілу Великописарівської громади.
Білопільську громаду ворог обстрілював з гранатометів: АГС – 29 пострілів та СПГ – 16 пострілів. Глухівська громада: російські армійці здійснили обстріл зі ствольної артилерії – 5 прильотів.
Загалом зафіксовано 68 прильотів. Обійшлось без втрат та руйнувань серед мирного населення області.
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