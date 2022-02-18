Обстрілювали ЗСУ з важкого озброєння в ООС: СБУ викрила двох терористів "ДНР"

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Зловмисники воювали проти сил АТО біля Маріуполя та Горлівки. Вони застосовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.



До "ДНР" добровільно долучились у 2014 році. Один з найманців належить до угруповання "Слов’янської бригади ДНР" і збирає розвіддані біля лінії розмежування. Він обстрілює українські позиції й досі.



Інший зловмисник став навідником 120 мм мінометів, які використовували у війні проти України на Донеччині.



Обом учасникам "ДНР" заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.



Зараз вони переховуються на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тривають заходи для притягнення російських найманців до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

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