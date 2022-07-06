Обсяг міжнародної фінансової підтримки України зріс на 46% за 2 тижні, - нардеп
Міжнародні партнери наростили обсяги фінансування держбюджету України за останні два тижні на понад 101 млрд грн
Про це повідомив народний депутат і заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у телеграм.
"За даними за 24 лютого - 05 липня, обсяг фінансування держбюджету від міжнародних партнерів склав 322,5 млрд грн", – вказав він.
Він також звернув увагу на те, що темпи такої фінансової підтримки останнім часом значно зросли: лише за останні два тижні сума такого фінансування збільшилася на 46% або 101,8 млрд грн.
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