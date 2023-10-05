Обвал конструкцій шляхопроводу у Києві: у КМДА, Київавтодорі та підрядників проводять обшуки
Правоохоронці у четвер, 5 жовтня, проводять обшуки у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, комунальній корпорації "Київавтодор" та підрядників у рамках розслідування щодо обвалу мостових балок під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу
Про це інформує Київська міська прокуратура.
"Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка (ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обшуки відбуваються на підставі ухвал суду. Їх проводять за 8 адресами, серед яких Департамент транспортної інфраструктури КМДА, Київавтодор та підрядні організації.
Фото: Київська міська прокуратураЗа фактом обвалу конструкцій розпочали кримінальне провадження за ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
- 30 вересня у Києві на вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки. Причини обвалу з'ясовують.
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