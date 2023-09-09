Очільник ФБР поскаржився на велику кількість російських шпигунів у США
Керівник ФБР Крістофер Рей заявив, що кількість російських шпигунів у США залишається "занадто великою"
Про це повідомляє The Hill.
За словами Крістофера Рея, американці докладають зусиль, щоб зменшити кількість російських шпигунів.
"Слід російської розвідки – а під ним я маю на увазі співробітників російської розвідки – все ще занадто великий у США. І ми постійно стикаємося з цим і намагаємося блокувати, запобігати і припиняти всі можливі способи", – сказав очільник ФБР під час виступу в Міжнародному музеї шпигунства.
Рей наголосив, що протягом останніх років американці досягли значних успіхів, щоб зменшити кількість російських шпигунів.
"Якщо комусь потрібне нагадування про те, якими є інтереси РФ, то досить подивитися на те, що відбувається в Україні. І ми ніколи не випускаємо з уваги, що це ті самі люди, які беруть участь у недобросовісній діяльності та агресії в Україні", - йдеться у заяві Крістофера Рея.
- 11 серпня служба розвідки та безпеки Нової Зеландії звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві та втручанні у внутрішні справи країни.
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