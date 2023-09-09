Очільник ФБР поскаржився на велику кількість російських шпигунів у США

Про це повідомляє The Hill.

За словами Крістофера Рея, американці докладають зусиль, щоб зменшити кількість російських шпигунів.

"Слід російської розвідки – а під ним я маю на увазі співробітників російської розвідки – все ще занадто великий у США. І ми постійно стикаємося з цим і намагаємося блокувати, запобігати і припиняти всі можливі способи", – сказав очільник ФБР під час виступу в Міжнародному музеї шпигунства.

Рей наголосив, що протягом останніх років американці досягли значних успіхів, щоб зменшити кількість російських шпигунів.

"Якщо комусь потрібне нагадування про те, якими є інтереси РФ, то досить подивитися на те, що відбувається в Україні. І ми ніколи не випускаємо з уваги, що це ті самі люди, які беруть участь у недобросовісній діяльності та агресії в Україні", - йдеться у заяві Крістофера Рея.