Про це передає видання АР.

У звіті зазначається, що найпомітнішим прикладом іноземного втручання є постійна робота з китайськими громадами у Новій Зеландії, яку проводять люди, пов'язані з розвідувальним підрозділом Компартії Китаю. У доповіді вказується, що новозеландська розвідслужба знає і стурбована діяльністю китайської розвідки у Новій Зеландії, яка націлена проти країни.

Також додається, що Іран займається втручанням у життя суспільства, спостерігаючи за іранськими громадами та групами дисидентів у Новій Зеландії.

Окрім цього, розвідка також пов'язала війну в Україні з низкою проблем, включаючи посилення геополітичної конкуренції, порушення ланцюжків поставок і шпигунство за іншими країнами та поширення дезінформації.

"Міжнародні кампанії Росії з поширення дезінформації не спрямовані безпосередньо на Нову Зеландію, але впливають на погляди деяких новозеландців", – йдеться у доповіді.

Усередині країни розвідка виявила, що насильницький екстремізм продовжує становити загрозу. У звіті зазначається, що в Новій Зеландії, ймовірно, були деякі люди, які мали намір і могли здійснити внутрішні терористичні атаки, хоча розвідслужбі не було відомо про якісь конкретні плани.

"Ми продовжуємо спостерігати провокаційну лексику та насильницькі образи в Інтернеті, націлені на широке коло людей із уже маргіналізованих спільнот", — зазначається у звіті.