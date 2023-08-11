Нова Зеландія звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві та втручанні у внутрішні справи
Служба розвідки та безпеки Нової Зеландії звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві та втручанні у внутрішні справи країни
Про це передає видання АР.
У звіті зазначається, що найпомітнішим прикладом іноземного втручання є постійна робота з китайськими громадами у Новій Зеландії, яку проводять люди, пов'язані з розвідувальним підрозділом Компартії Китаю. У доповіді вказується, що новозеландська розвідслужба знає і стурбована діяльністю китайської розвідки у Новій Зеландії, яка націлена проти країни.
Також додається, що Іран займається втручанням у життя суспільства, спостерігаючи за іранськими громадами та групами дисидентів у Новій Зеландії.
Окрім цього, розвідка також пов'язала війну в Україні з низкою проблем, включаючи посилення геополітичної конкуренції, порушення ланцюжків поставок і шпигунство за іншими країнами та поширення дезінформації.
"Міжнародні кампанії Росії з поширення дезінформації не спрямовані безпосередньо на Нову Зеландію, але впливають на погляди деяких новозеландців", – йдеться у доповіді.
Усередині країни розвідка виявила, що насильницький екстремізм продовжує становити загрозу. У звіті зазначається, що в Новій Зеландії, ймовірно, були деякі люди, які мали намір і могли здійснити внутрішні терористичні атаки, хоча розвідслужбі не було відомо про якісь конкретні плани.
"Ми продовжуємо спостерігати провокаційну лексику та насильницькі образи в Інтернеті, націлені на широке коло людей із уже маргіналізованих спільнот", — зазначається у звіті.
- 11 серпня повідомлялося, що за співробітниками посольств чотирьох країн у Білорусі, зокрема під час війни в Україні, довгий час стежила група хакерів, яка використовувала зламані локальні інтернет-мережі.
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