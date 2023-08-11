Про це інформує Reuters із посиланням на дослідників безпеки зі словацької фірми з кібербезпеки ESET.

Дипломати з чотирьох країн, які працюють у посольствах у Білорусі, стали жертвами довготривалої кампанії кібершпигунства.

За словами дослідника ESET Маттьє Фо, хакери атакували близько 15 пристроїв, що належали дипломатам з Європи, Південної Азії та Африки, починаючи з 2021 року і до нині. Шпигуни використовували метод, який дозволяв їм перехоплювати інтернет-трафік дипломатів і підробляти вебсторінки, щоб заражати їх пристрої шкідливим програмним забезпеченням.

Білл Марчак з організації Citizen Lab, яка базується в Університеті Торонто, сказав, що таким атакам дуже складно запобігти: "Посольства та міністерства закордонних справ у всьому світі є головною мішенню для шпигунського програмного забезпечення".