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Хакери шпигували за співробітниками посольств чотирьох країн у Білорусі, – Reuters

11 серпня, 2023 п'ятниця
12:21
Технології хакер

За співробітниками посольств чотирьох країн у Білорусі, зокрема під час війни в Україні, довгий час стежила група хакерів, яка використовувала зламані локальні інтернет-мережі

Про це інформує Reuters із посиланням на дослідників безпеки зі словацької фірми з кібербезпеки ESET.

Дипломати з чотирьох країн, які працюють у посольствах у Білорусі, стали жертвами довготривалої кампанії кібершпигунства.

За словами дослідника ESET Маттьє Фо, хакери атакували близько 15 пристроїв, що належали дипломатам з Європи, Південної Азії та Африки, починаючи з 2021 року і до нині. Шпигуни використовували метод, який дозволяв їм перехоплювати інтернет-трафік дипломатів і підробляти вебсторінки, щоб заражати їх пристрої шкідливим програмним забезпеченням.

Білл Марчак з організації Citizen Lab, яка базується в Університеті Торонто, сказав, що таким атакам дуже складно запобігти: "Посольства та міністерства закордонних справ у всьому світі є головною мішенню для шпигунського програмного забезпечення".

  • У ніч на 7 серпня стало відомо, що проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації.
  • Угруповання хакерів із Північної Кореї упродовж п'яти місяців таємно зламувало комп'ютерні мережі російського Науково-виробничого об'єднання машинобудування, що займається виробництвом ракет. 
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хакерські атаки
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