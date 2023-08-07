Про це повідомило видання Радіо Свобода.

Хакери нібито отримали доступ до інформації про власників нерухомості в Москві та злили їх Україні.

"Всі дані про місця проживання і власності жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв'язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною — передані Силам оборони України", — йдеться в повідомленні, яке з'явилося на сайті МосміськБТІ.

Зокрема зазначається, що цю групу хакерів пов'язують з кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс не працював два дні. Крім того, вони взяли на себе відповідальність за злом сайту системи фонду "Сколково" в травні 2023 року.