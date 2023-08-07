"Інформація передана Силам оборони України": хакери зламали сайт московського БТІ
У ніч на 7 серпня стало відомо, що проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації
Про це повідомило видання Радіо Свобода.
Хакери нібито отримали доступ до інформації про власників нерухомості в Москві та злили їх Україні.
"Всі дані про місця проживання і власності жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв'язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною — передані Силам оборони України", — йдеться в повідомленні, яке з'явилося на сайті МосміськБТІ.
Зокрема зазначається, що цю групу хакерів пов'язують з кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс не працював два дні. Крім того, вони взяли на себе відповідальність за злом сайту системи фонду "Сколково" в травні 2023 року.
- 29 липня повідомлялося, що Кенійський уряд майже тиждень бореться з масштабною кібератакою на онлайн-платформу eCitizen. За нападом стоїть угруповання, яке, імовірно, пов'язане з Росією.
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