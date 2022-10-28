Очільник Луганщини та військові повідомляють про контроль ЗСУ над стратегічною трасою Сватове – Кремінна

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Поки що ми не будемо називати населенні пункти конкретно. Краще хай це зробить Генштаб, але можна сказати, що траса Сватове – Кремінна практично під контролем ЗСУ. Попри погану погоду, суцільні зливи кілька днів підряд, все одно, просування є, невелике, але є", - зазначив очільник Луганської ОВА.

Гайдай закликав людей зберігати інформаційну тишу і чекати на повідомлення від Генштабу.

Він сподівається, що наступного тижня військові дозволять поділитися деякими фото і відеоматеріалами із деокупованих районів Луганщини.

Цю інформацію "Громадському" також підтвердив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. І зазначив, що траса, станом на вечір 28 жовтня, перебуває під повним вогневим контролем українських військових.

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