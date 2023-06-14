Про це він повідомив 14 червня у Facebook.

За його словами, внаслідок ворожої атаки по Одесі зазнали пошкоджень два заклади вищої освіти, а також Музей цікавої науки.

"Частково приміщення вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України", - написав міністр.

Він зазначив, що це вже другий зруйнований окупантами музей науки в Україні. Перший було розташовано в Маріуполі. До повномасштабного вторгнення РФ таких музеїв було 5.

"Але ми обов’язково все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Вже зроблені перші кроки, і незабаром матимемо музей науки, що "подорожує" Україною. Докладніше про це розповімо з партнерами згодом", - наголосив Лісовий.

Довідка: Музей цікавої науки в Одесі – це заклад, який вміщує понад 100 експонатів на більш ніж 1200 кв. м території. Метою створення музею було привернути увагу молоді до вивчення природничих наук, навколишнього світу і явищ у ньому. Крім експозиції, в музеї є наукова лабораторія, планетарій, магазин цікавих подарунків. Доступні також наукові шоу-програми, авторські освітні проєкти та навчальні курси.

Всередині окремого приміщення кожну годину йде трансляція захоплюючого фільму про створення Всесвіту.