Очільник МОН Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні. Для цього вже зроблено перші кроки
Про це він повідомив 14 червня у Facebook.
За його словами, внаслідок ворожої атаки по Одесі зазнали пошкоджень два заклади вищої освіти, а також Музей цікавої науки.
"Частково приміщення вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України", - написав міністр.
Він зазначив, що це вже другий зруйнований окупантами музей науки в Україні. Перший було розташовано в Маріуполі. До повномасштабного вторгнення РФ таких музеїв було 5.
"Але ми обов’язково все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Вже зроблені перші кроки, і незабаром матимемо музей науки, що "подорожує" Україною. Докладніше про це розповімо з партнерами згодом", - наголосив Лісовий.
Довідка: Музей цікавої науки в Одесі – це заклад, який вміщує понад 100 експонатів на більш ніж 1200 кв. м території. Метою створення музею було привернути увагу молоді до вивчення природничих наук, навколишнього світу і явищ у ньому. Крім експозиції, в музеї є наукова лабораторія, планетарій, магазин цікавих подарунків. Доступні також наукові шоу-програми, авторські освітні проєкти та навчальні курси.
Всередині окремого приміщення кожну годину йде трансляція захоплюючого фільму про створення Всесвіту.
- У ніч на 14 червня росіяни обстріляли ракетами Одесу, внаслідок чого загинули три людини і ще 13 дістали поранення.
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