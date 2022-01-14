Очільник МЗС Данії приїде в Україну: планує відвідати лінію розмежування в зоні ООС та обговорити протидію агресії РФ
Очільник Міністерства закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод на запрошення голови МЗС Дмитра Кулеби 15-16 січня відвідає Україну
Про це повідомляє преслужба МЗС України.
"Візит Йеппе Кофода має на меті засвідчити підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Українська та данська сторони планують обговорити міжнародну підтримку України в протидії агресії Російської Федерації. Крім того, темами розмов будуть збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій і європейська інтеграція України.
16 січня Кофод поїде до лінії розмежування в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Голова МЗС Данії хоче особисто ознайомитися з безпековою ситуацією на Донбасі, зокрема з наслідками збройної агресії РФ та кроками, які український уряд здійснює для підвищення рівня життя та умов безпеки людей, які мешкають по обидві сторони лінії розмежування.
- Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини приїде в Україну перед візитом до Москви: планує узгодити переговорну позицію щодо РФ.
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