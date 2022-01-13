Очільниця МЗС Німеччини приїде в Україну перед візитом до Москви: планує узгодити переговорну позицію щодо РФ

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

"Дуже важливо, що Анналена Бербок прилетить спочатку саме до Києва, щоб узгодити єдину потужну переговорну позицію стосовно РФ, напередодні її візиту до Москви 18 січня", - сказав Ніколенко.

Він розповів, що Бербок приїде на запрошення очільника МЗС України Дмитра Кулеби. Ключовими темами її зустрічей будуть мирне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, відновлення Нормандського формату, загрози у сфері енергетичної безпеки, зміцнення двостороннього співробітництва та підтримка України з боку Німеччини на тлі російської агресії.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що у Москві Анналена Бербок зустрінеться з головою російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим. За словами Захарової, сторони обговорюватимуть пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки" в Європі.



Раніше Бербок заявила, що шлях виходу з безпекової кризи - це діалог, і Європейському Союзу потрібні різні формати переговорів з РФ.

10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".

12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.



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