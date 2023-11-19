Очільник МЗС Латвії балотуватиметься на посаду генсека НАТО

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву речника глави латвійського МЗС.

"За умови, що Латвія вирішить висунути свою кандидатуру на посаду Генерального секретаря, доктор Кріш'яніс Каріньш готовий взяти участь у конкурсі", - йдеться в заяві, поширеній прессекретарем Каріньша в неділю.

Зазначається, що Каріньш готовий "зробити внесок в діяльність Альянсу завдяки своєму лідерському досвіду на посаді прем'єр-міністра, чіткому розумінню російської загрози, твердій позиції щодо України і перевіреному досвіду формування міжнародного консенсусу".

Члени НАТО хотіли б розглянути кандидатури з різних регіонів і з різними профілями, на відміну від нещодавніх генеральних секретарів, які були скандинавами або голландцями. Рішення має бути одностайним серед 31 члена Альянсу, але думка США, які очолюють військові внески в НАТО, завжди має найбільшу вагу.

Союзники сподіваються передати цю посаду іншому колишньому лідеру, тож, хоча Каріньш наразі виконує обов'язки посла своєї країни, його перебування на посаді прем'єр-міністра може зберегти його шанси на перемогу. Каріньш обіймав посаду прем'єр-міністра з 2019 року до своєї нещодавньої відставки та був найтривалішим главою уряду Латвії з моменту відновлення незалежності в 1991 році.

Іншим важливим фактором є те, чи досягла країна кандидата мети витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону або наближається до неї.

"Геополітична ситуація і характер викликів, що стоять перед Північноатлантичним альянсом, вимагають динамічного, рішучого і заснованого на консенсусі керівництва", - йдеться в заяві Каріньша, який додав, що під його керівництвом "Латвія послідовно досягла і перевищила цільовий показник у 2% витрат на оборону".