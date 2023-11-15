Прем'єрка Естонії Каллас розповіла, чи зацікавлена у посаді генсека НАТО

Про це вона сказала під час оборонного форуму, організованого Politico.

Спершу Каллас висловилась ухильно.

"Нещодавно я чула жарт, що наступний генсек має бути з "нової" країни-члена НАТО, тобто яка 20 років у НАТО. Наступним генсеком точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону і було б добре, якщо це буде жінка. Тож логічно, що це Марк Рютте", - сказала вона.

Відповідаючи на пряме запитання, чи хотіла б Каллас, щоб її кандидатуру розглянули, прем'єрка Естонії відповіла ствердно.

Кандидати на посаду генерального секретаря НАТО: що відомо

Єнс Столтенберг очолює Альянс з 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте - до жовтня 2024 року. 64-річний Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, мав завершити свій термін на посаді генерального секретаря НАТО наприкінці вересня.

Проте наприкінці серпні він заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль.

Кілька країн прагнули обрати жінку на чолі організації, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.

Уряд Нідерландів розпався в липні на тлі внутрішньої боротьби за міграційну політику. Рютте, який найдовше обіймав посаду премʼєра, заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після виборів 22 листопада. Пізніше він повідомив, що не планує агітувати за роль генсека НАТО, але якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.

Водночас європейські політики вважають, що прем'єр Нідерландів Марк Рютте отримає широку підтримку у прагненні стати генсеком НАТО. Він може стати одним із головних претендентів на посаду.

Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.