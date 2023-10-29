Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО
Чинний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря НАТО
Про це пише Bloomberg.
"Головна посада в НАТО була б дуже цікава, і я все ще міг би щось зробити", - сказав Рютте в інтерв’ю голландському радіо у суботу, 28 жовтня.
Прем'єр Нідерландів додав, що не планує агітувати за роль в НАТО, але якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.
Водночас є імовірність, що Рютте не отримає посаду генсека НАТО через широку підтримку жінки-європейського чиновника, яка також прагне стати наступником Єнса Столтенберга. Проте він не назвав, хто саме є іншим кандидатом на цю посаду.
Кандидати на посаду генерального секретаря НАТО: що відомо
Зазначається, що Столтенберг очолює Альянс з 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте - до жовтня 2024 року. 64-річний Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, мав завершити свій термін на посаді генерального секретаря НАТО наприкінці вересня.
Проте наприкінці серпні він заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль.
Кілька країн прагнули обрати жінку на чолі організації, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.
Уряд Нідерландів розпався в липні на тлі внутрішньої боротьби за міграційну політику. Рютте, який найдовше обіймав посаду премʼєра, заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після виборів 22 листопада.
Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.
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