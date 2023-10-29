Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО

Про це пише Bloomberg.

"Головна посада в НАТО була б дуже цікава, і я все ще міг би щось зробити", - сказав Рютте в інтерв’ю голландському радіо у суботу, 28 жовтня.

Прем'єр Нідерландів додав, що не планує агітувати за роль в НАТО, але якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.

Водночас є імовірність, що Рютте не отримає посаду генсека НАТО через широку підтримку жінки-європейського чиновника, яка також прагне стати наступником Єнса Столтенберга. Проте він не назвав, хто саме є іншим кандидатом на цю посаду.

Кандидати на посаду генерального секретаря НАТО: що відомо

Зазначається, що Столтенберг очолює Альянс з 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте - до жовтня 2024 року. 64-річний Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, мав завершити свій термін на посаді генерального секретаря НАТО наприкінці вересня.

Проте наприкінці серпні він заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль.

Кілька країн прагнули обрати жінку на чолі організації, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.

Уряд Нідерландів розпався в липні на тлі внутрішньої боротьби за міграційну політику. Рютте, який найдовше обіймав посаду премʼєра, заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після виборів 22 листопада.

Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.