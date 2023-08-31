Столтенберг заявив, що це його остання каденція на посаді генсека НАТО

Про це він сказав у коментарі СNN.

"Бути генеральним секретарем, який тримає цей великий Альянс разом, було надзвичайно важливо", - зазначив Столтенберг.

Коментуючи розширення НАТО за останній рік, а також майбутній вступ Швеції до Альянсу, генсек підтвердив, що це його останнє продовження мандата.

"Бути на посаді генерального секретаря НАТО - привілей, і зараз це має особливе значення, оскільки в Європі триває повноцінна війна. Ми маємо мобілізувати власну солідарність, триматися разом", - наголосив він.

Відзначимо, що Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили спочатку до 30 вересня 2023 року, а згодом – ще на рік.