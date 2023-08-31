Столтенберг заявив, що це його остання каденція на посаді генсека НАТО
Єнс Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль
Про це він сказав у коментарі СNN.
"Бути генеральним секретарем, який тримає цей великий Альянс разом, було надзвичайно важливо", - зазначив Столтенберг.
Коментуючи розширення НАТО за останній рік, а також майбутній вступ Швеції до Альянсу, генсек підтвердив, що це його останнє продовження мандата.
"Бути на посаді генерального секретаря НАТО - привілей, і зараз це має особливе значення, оскільки в Європі триває повноцінна війна. Ми маємо мобілізувати власну солідарність, триматися разом", - наголосив він.
Відзначимо, що Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили спочатку до 30 вересня 2023 року, а згодом – ще на рік.
- 5 червня стало відомо, що під час візиту до Сполучених Штатів прем’єр Великої Британії Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. У травні Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО, а вже 9 червня президент Байден заявив, що Вашингтон може підтримати його як кандидата на посаду наступного генерального секретаря НАТО.
- Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон у лютому теж заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО та сподівається, що йому "цьогоріч поталанить". Також ходили чутки, що на посаду може претендувати голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, проте вона спростувала цю інформацію.
- 17 червня норвезькі ЗМІ повідомили, що Байден проситиме Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО. А 21 червня Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Столтенберга.
- 27 червня стало відомо, що Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на рік оскільки Альянс прагне стабільності та єдності, намагаючись зберегти підтримку України проти агресії Росії.
- 4 липня члени Північноатлантичного альянсу продовжили термін перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року.
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