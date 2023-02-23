Джонсон заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО
Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО та сподівається, що йому "цьогоріч поталанить"
Про це він сказав у інтерв'ю під час ефіру телемарафону.
"Коли я очолю НАТО? Чудова думка, дуже вдала. Є такий задум, і хай ніхто не забуде, що такий кандидат є. Цього разу я думаю, що мені поталанить, бо останнього разу Драгі сказав, що кандидат має бути від ЄС, але я з ним не погоджуюся. Я думаю, є кандидати й поза межами Євросоюзу. Я себе розглядаю, звісно", - сказав Джонсон.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг складе повноваження у жовтні 2023 року.
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