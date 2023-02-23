Джонсон заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО

Про це він сказав у інтерв'ю під час ефіру телемарафону.

"Коли я очолю НАТО? Чудова думка, дуже вдала. Є такий задум, і хай ніхто не забуде, що такий кандидат є. Цього разу я думаю, що мені поталанить, бо останнього разу Драгі сказав, що кандидат має бути від ЄС, але я з ним не погоджуюся. Я думаю, є кандидати й поза межами Євросоюзу. Я себе розглядаю, звісно", - сказав Джонсон.