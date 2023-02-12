У НАТО спростували інформацію про продовження терміну повноважень Столтенберга
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг складе повноваження у жовтні 2023 року
Про це повідомляє The Guardian.
За словами речниці НАТО Оани Лунгеску, генсек альянсу складе повноваження у жовтні, як і передбачалося раніше.
"Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев’ять років. Термін його повноважень закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату", - сказала Лунгеску.
Видання Welt am Sonntag повідомляло, що термін повноважень Столтенберга знову продовжать, оскільки альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні.
63-річний Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. У 2000-2001 та 2005-2013 роках він був прем’єр-міністром Норвегії. Також працював міністром фінансів та міністром енергетики.
- 11 лютого повідомлялося, що НАТО має намір продовжити термін повноважень Єнса Столтенберга до квітня 2024 року.
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