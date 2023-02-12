Про це повідомляє The Guardian.

За словами речниці НАТО Оани Лунгеску, генсек альянсу складе повноваження у жовтні, як і передбачалося раніше.

"Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев’ять років. Термін його повноважень закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату", - сказала Лунгеску.

Видання Welt am Sonntag повідомляло, що термін повноважень Столтенберга знову продовжать, оскільки альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні.

63-річний Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. У 2000-2001 та 2005-2013 роках він був прем’єр-міністром Норвегії. Також працював міністром фінансів та міністром енергетики.