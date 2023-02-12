НАТО продовжить термін повноважень Столтенберга до квітня 2024 року, - Reuters
Альянс має намір продовжити термін повноважень генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до квітня 2024 року
Про це поінформували в Reuters із посиланням на дипломатичні джерела Welt am Sonntag.
Зазначається, що продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга до квітня 2024 року має на меті забезпечити стабільність діяльності Альянсу під час війни, яка триває в Україні.
"Існує неофіційна домовленість між 30 країнами-членами щодо того, що Столтенберг повинен залишатися на посаді після завершення терміну його повноважень 30 вересня, повідомляють джерела, додаючи, що офіційне рішення буде прийнято в найближчі тижні", - ствердили журналісти.
- Нагадаємо, нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг працює на цій посаді з 2014 року. Термін повноважень Столтенберга мав закінчитися вересні 2022 року, але лідери НАТО через російське вторгнення в Україну продовжили цей термін до 2023 року.
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