НАТО продовжить термін повноважень Столтенберга до квітня 2024 року, - Reuters

Про це поінформували в Reuters із посиланням на дипломатичні джерела Welt am Sonntag.

Зазначається, що продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга до квітня 2024 року має на меті забезпечити стабільність діяльності Альянсу під час війни, яка триває в Україні.

"Існує неофіційна домовленість між 30 країнами-членами щодо того, що Столтенберг повинен залишатися на посаді після завершення терміну його повноважень 30 вересня, повідомляють джерела, додаючи, що офіційне рішення буде прийнято в найближчі тижні", - ствердили журналісти.