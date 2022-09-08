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Генсеком НАТО може стати етнічна українка Христя Фріланд, - CBC News

8 вересня, 2022 четвер
12:49
Світ Україна НАТО

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд може стати новим генеральним секретарем НАТО

 Про це пише CBC News з посиланням на джерела НАТО.

Зазначається, що в Канаді Фріланд зараз опинилася в центрі спекуляцій, оскільки поширюються розмови про її можливе призначення генсеком НАТО. Загалом, у НАТО серйозно розглядають можливість призначення жінки на посаду Генсека, йдеться у матеріалі.

Христя Фріланд – найвідоміша канадка українського походження, відома журналістка, ексміністерка закордонних справ, нинішня міністерка фінансів та віцепрем'єрка Канади.

Щонайменше чотири різних джерела - в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО - кажуть, що ім’я Фріланд кілька місяців обговорювалося в міжнародних колах з питань оборони та безпеки як потенційного наступника нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він працює на цій посаді з 2014 року. Термін повноважень Столтенберга мав закінчитися вересні 2022 року, але лідери НАТО через російське вторгнення в Україну продовжили цей термін до 2023 року.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами", - сказав конфіденційно високопосадовець НАТО CBC News у серпні.

За його словами, є певний імпульс, щоб жінка стала наступним Генсеком НАТО.

За даними журналістів, у штаб-квартирі НАТО наголошують, що військовий альянс, який існує сім десятиліть, прагне отримати свіжу перспективу, яку жінка принесе на посаду генерального секретаря. У НАТО шукають людину з твердістю та міжнародними зв’язками.

Там також обережно оцінюють шанси Фріланд, припускаючи, що вона перебуває приблизно "в середині списку" жінок, які стануть сильними, кваліфікованими кандидатками.

"Наявність канадця (у ролі генсека -, ред.) може бути бажаною з точки зору посилення участі Канади в альянсі", - сказав Кріс Скалуба з вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council.

Про Фріланд загалом добре думають у європейських і трансатлантичних колах безпеки, додав аналітик.

Джерела в Брюсселі повідомили, що ім'я Фріланд з'явилося восени минулого року. Питання, на яке поки немає відповіді, полягає в тому, чи сама Фріланд може бути зацікавлена ​​в цій роботі.

  • 3 вересня колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен заявив, що закінчення війни перемогою України в інтересах США. Він закликав Штати не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти й забезпечити тривалий мир.

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