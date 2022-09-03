В інтересах США, щоб війна швидше закінчилась перемогою України, - ексгенсек НАТО
Колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликає США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти й забезпечити тривалий мир
Про це він заявив для видання Foreign Policy.
"Війна продемонструвала, що Вашингтон залишається головним гарантом безпеки у Європі. Вона також засвідчила необхідність для демократичного світу об’єднуватися перед загрозою автократичних держав, які поводяться все більш агресивно", - пише генсек.
Він зазначає, що головним стратегічним фокусом уваги для США є Тихоокеанський регіон та конкуренція з Китаєм, але займатися цими питаннями буде набагато важче, якщо паралельно сили й увага Вашингтона будуть зв’язані затяжною війною у Європі.
"Найкращий спосіб уникнути цієї пастки - надати українцям все, що їм потрібно, щоби перемогти у цій війні. Після цього Захід має подбати, щоб Росія не захотіла напасти на Україну знову", - аргументує Расмуссен.
Він зауважив, що робота групи ще триває, та вже зараз зрозуміло одне: найкращим стримуванням від подальшої російської агресії буде сильна з військової точки зору Україна.
"Тож США та союзники мають надати усе, чого Україна потребує для захисту своєї незалежності у довгостроковій перспективі. Якщо Захід не зробить цього - лідер РФ Владімір Путін не зупиниться на Україні", - наголошує колишній генсек.
Він зауважує, що розв’язка у війні РФ проти України має глобальне значення, оскільки зараз диктатори в усьому світі пильно стежать за тим, як Захід реагує на ситуацію.
- 28 серпня ЗМІ повідомили, що Україна використовує у війні з Росією "Оперативну концепцію опору", яку було розроблено США та союзниками по НАТО у 2013 році. Зокрема, полковник у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників "Оперативної концепції опору", бачить ознаки використання цієї доктрини у серії вибухів у окупованому Криму.
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