ЗСУ використовують у війні з РФ новітню американську стратегію, - CNN
Україна використовує у війні з Росією "Оперативну концепцію опору", яку було розроблено США та союзниками по НАТО у 2013 році
Про це йдеться у публікації CNN.
Американські військові експерти вважають, що Україна у війні з Росією застосовує особливу стратегію, яка дозволяє їй успішно протистояти більшим силам противника. Йдеться про "Оперативну концепцію опору", яку було розроблено у 2013 році США разом із союзниками по НАТО. Вона пропонує новаторський та нетрадиційний підхід до ведення війни та тотальну оборону, в якій беруть участь не лише українські військові, а й цивільне населення країни.
Зокрема, полковник у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників "Оперативної концепції опору", бачить ознаки використання цієї доктрини у серії недавніх вибухів у окупованому Криму.
"Оскільки ви не можете діяти звичайним способом, ви використовуватимете війська спеціального призначення, а їм знадобиться підтримка опору - розвідка, ресурси, логістика - щоб отримати доступ до цих регіонів. З високою ймовірністю можна сказати, що ці принципи застосовуються в ході бойових дій прямо зараз", - сказав Стрінгер.
Інші експерти пояснюють вибухи на аеродромі в Саках та Новофедорівці диверсією. CNN стверджує, що має у розпорядженні доповідь українського уряду, яка свідчить, що за атаками на російські бази та склад боєприпасів стоїть Україна. Водночас раніше США повідомляли, що не постачали Києву зброю, здатну завдати ударів по цілях у Криму. Крім того, на відеозаписах вибухів не видно ракети чи безпілотників.
CNN зазначає, що ще у квітні командувач військ спеціального призначення США Річард Кларк заявив на слуханнях у сенаті, що США допомагали навчати сили опору в Україні протягом останніх 18 місяців. Він наголосив, що ця підготовка допомогла Україні досягти успіху в протистоянні з Росією.
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9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці. Повітряні сили ЗСУ заявили, що внаслідок вибухів в Криму було знищено дев'ять літаків армії РФ. Україна офіційно не визнала відповідальності за цю операцію.
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