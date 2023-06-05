Прем'єр Британії під час візиту до США переконуватиме Байдена підтримати Воллеса як кандидата в генсеки НАТО, – The Telegraph
Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО
Про це пише The Telegraph.
Прем'єр-міністр Британії цього тижня проведе у Вашингтоні два дні і зустрінеться з Байденом у Білому домі. Політики обговорять співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки і технологій, очікується підписання мільярдних угод про бізнес-інвестиції у Великій Британії. Сунак і Байден також обговорять шляхи регулювання штучного інтелекту.
Бен Воллес популярний у США завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України. Він також довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоби вони досягли 3% до кінця десятиліття.
Основним супротивником Воллеса на цю посаду, ймовірно, буде жінка – прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. У Лондоні вважають, що з огляду на те, скільки відсотків ВВП Данія витрачає на оборону, це не найкращий приклад для наслідування для країн-членів Альянсу.
- У травні Бен Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО. Повноваження чинного генсека Альянсу Єнса Столтенберга закінчуються у вересні поточного року. Він уже заявив, що більше не хотів би керувати блоком.
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