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Байден не виключає, що очільник міноборони Британії Воллес може стати наступним генсеком НАТО

9 червня, 2023 п'ятниця
07:21
Світ Бен Воллес

Президент США Джо Байден заявив, що не виключено, що Сполучені Штати можуть підтримати очільника міноборони Великої Британії Бена Воллеса як кандидата на посаду наступного генерального секретаря НАТО

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, цитує Укрінформ.

"Може бути", - сказав Байден. Так він відповів на запитання, чи не настав час представнику Великої Британії очолити НАТО.

За словами президента США, для цього необхідно дійти консенсусу всередині Північноатлантичного альянсу. Так, на його думку, кандидат є "дуже кваліфікованим", утім для остаточного узгодження кандидатури ще необхідно провести багато дискусій.

  • У травні Бен Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО. Повноваження чинного генсека Альянсу Єнса Столтенберга закінчуються у вересні поточного року. Він уже заявив, що більше не хотів би керувати блоком.
  • 5 червня стало відомо, що під час візиту до Сполучених Штатів прем’єр Великої Британії Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.
Джо Байден
НАТО
США
Велика Британiя
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