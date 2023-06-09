Байден не виключає, що очільник міноборони Британії Воллес може стати наступним генсеком НАТО

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, цитує Укрінформ.

"Може бути", - сказав Байден. Так він відповів на запитання, чи не настав час представнику Великої Британії очолити НАТО.

За словами президента США, для цього необхідно дійти консенсусу всередині Північноатлантичного альянсу. Так, на його думку, кандидат є "дуже кваліфікованим", утім для остаточного узгодження кандидатури ще необхідно провести багато дискусій.