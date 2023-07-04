Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік

Про це Єнс Столтенберг повідомив у твіттері.

"Вшанований рішенням членів Альянсу продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є ще більшим важливо, ніж будь-коли", - написав він.