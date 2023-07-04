Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік
Члени Північноатлантичного альянсу продовжили термін перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року
Про це Єнс Столтенберг повідомив у твіттері.
"Вшанований рішенням членів Альянсу продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є ще більшим важливо, ніж будь-коли", - написав він.
- 5 червня стало відомо, що під час візиту до Сполучених Штатів прем’єр Великої Британії Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. У травні Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО, а вже 9 червня президент Байден заявив, що Вашингтон може підтримати його як кандидата на посаду наступного генерального секретаря НАТО.
- Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон у лютому теж заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО та сподівається, що йому "цьогоріч поталанить". Також ходили чутки, що на посаду може претендувати голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, проте вона спростувала цю інформацію.
- 17 червня норвезькі ЗМІ повідомили, що Байден проситиме Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО. А 21 червня Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Столтенберга.
- 27 червня стало відомо, що Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на рік оскільки Альянс прагне стабільності та єдності, намагаючись зберегти підтримку України проти агресії Росії.
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