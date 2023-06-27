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Столтенберг ще на рік залишиться генсеком НАТО, - Euractiv

27 червня, 2023 вiвторок
17:19
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік оскільки Альянс прагне стабільності та єдності, намагаючись зберегти підтримку України проти агресії Росії

Про це повідомляє EURACTIV, з посиланням на чотирьох дипломатів НАТО.

Очікувалося, що Столтенберг, який очолює НАТО з жовтня 2014 року, піде у відставку цієї осені, але натомість залишиться на додатковий рік, повідомили дипломати НАТО.

Цієї середи, 28 червня, його мандат, ймовірно, буде продовжено, повідомляє EURACTIV.

Термін повноважень Столтенберга продовжувався вже двічі – один раз на другий повний мандат і другий раз у березні 2022 року, одразу після того, як Росія вдерлася в Україну.

Жоден з потенційних наступників – як-от прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес чи прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес – здається, поки що не змогли отримати переважну підтримку серед 31 члена НАТО.

Оскільки новий голова НАТО має бути узгоджений консенсусом після непрозорого та складного процесу відбору, жодне призначення не відбувається без попередньої політичної згоди між членами НАТО, особливо з квартету найбільших союзників – Франції, Німеччини, Великої Британії та США. .

Дипломати НАТО всередині Альянсу вказують на доведену здатність Столтенберга впоратися з військовим Альянсом у кризових ситуаціях.

"Небезпечно змінювати капітана під час шторму", — сказав EURACTIV один високопоставлений чиновник НАТО, відповідаючи на запитання про майбутнє рішення.

  • 5 червня стало відомо, що під час візиту до Сполучених Штатів прем’єр Великої Британії Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. У травні Бен Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО. 9 червня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон може підтримати Бена Воллеса як кандидата на посаду наступного генерального секретаря НАТО. 
  • Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон у лютому теж заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО та сподівається, що йому "цьогоріч поталанить".
  • Також ходили чутки, що на посаду може претендувати голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, проте вона спростувала цю інформацію.
  • 17 червня норвезькі ЗМІ повідомили, що Байден проситиме Столтенберга залишитись на посаді генсека НАТО.
  • 21 червня Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Єнса Столтенберга.

Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
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