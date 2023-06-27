Столтенберг ще на рік залишиться генсеком НАТО, - Euractiv

Про це повідомляє EURACTIV, з посиланням на чотирьох дипломатів НАТО.

Очікувалося, що Столтенберг, який очолює НАТО з жовтня 2014 року, піде у відставку цієї осені, але натомість залишиться на додатковий рік, повідомили дипломати НАТО.

Цієї середи, 28 червня, його мандат, ймовірно, буде продовжено, повідомляє EURACTIV.

Термін повноважень Столтенберга продовжувався вже двічі – один раз на другий повний мандат і другий раз у березні 2022 року, одразу після того, як Росія вдерлася в Україну.

Жоден з потенційних наступників – як-от прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес чи прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес – здається, поки що не змогли отримати переважну підтримку серед 31 члена НАТО.

Оскільки новий голова НАТО має бути узгоджений консенсусом після непрозорого та складного процесу відбору, жодне призначення не відбувається без попередньої політичної згоди між членами НАТО, особливо з квартету найбільших союзників – Франції, Німеччини, Великої Британії та США. .

Дипломати НАТО всередині Альянсу вказують на доведену здатність Столтенберга впоратися з військовим Альянсом у кризових ситуаціях.

"Небезпечно змінювати капітана під час шторму", — сказав EURACTIV один високопоставлений чиновник НАТО, відповідаючи на запитання про майбутнє рішення.