Байден проситиме Столтенберга залишитись на посаді генсека НАТО, - ЗМІ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі наголосив, що планує піти з посади, але його дуже хоче залишити президент США Джо Байден
Про це з посиланням на свої джерела пише норвезьке видання DN.
"Я багато разів казав, що не хочу продовжувати свої повноваження і наразі таких планів у мене немає. Коли мої повноваження закінчаться цієї осені, я хочу піти з посади”, – відповів Столтенберг на питання, чи залишиться він генсеком до наступного літа.
Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року.
За даними DN, у лютому Байден прямо попросив Столтенберга залишитися ще на рік, коли той приїжджав до Вашингтона. Він тоді відповів, що хоче йти з посади і повернутися додому.
Співрозмовники видання підкреслили, що Байден у розмові нібито дав чітко зрозуміти, що він проти відставки Столтенберга.
Джерела журналістів підкреслили, що Столтенберга ще не просили залишитися, але, стверджують джерела DN, це може статися незабаром.
- 5 червня стало відомо, що під час візиту до Сполучених Штатів прем’єр Великої Британії Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. У травні Бен Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО.
- Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон у лютому теж заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО та сподівається, що йому "цьогоріч поталанить".
- Також ходили чутки, що на посаду може претендувати голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, проте вона спростувала цю інформацію.
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