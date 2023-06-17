Байден проситиме Столтенберга залишитись на посаді генсека НАТО, - ЗМІ

Про це з посиланням на свої джерела пише норвезьке видання DN.

"Я багато разів казав, що не хочу продовжувати свої повноваження і наразі таких планів у мене немає. Коли мої повноваження закінчаться цієї осені, я хочу піти з посади”, – відповів Столтенберг на питання, чи залишиться він генсеком до наступного літа.

Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року.

За даними DN, у лютому Байден прямо попросив Столтенберга залишитися ще на рік, коли той приїжджав до Вашингтона. Він тоді відповів, що хоче йти з посади і повернутися додому.

Співрозмовники видання підкреслили, що Байден у розмові нібито дав чітко зрозуміти, що він проти відставки Столтенберга.

Джерела журналістів підкреслили, що Столтенберга ще не просили залишитися, але, стверджують джерела DN, це може статися незабаром.