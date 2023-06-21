Про це Воллес розповів у інтерв'ю The Economist.

За словами міністра, він не стане у вересні 2023 року наступним генсеком НАТО, оскільки США хочуть, щоб на посаді залишився Єнс Столтенберг.

"Цього не станеться", - сказав Воллес.

Водночас він припустив, що Вашингтон після Столтенберга хоче бачити на цій посаді когось із чинних прем'єр-міністрів з країни-члена Альянсу.

The Economist називає ймовірним кандидатом очільника уряду Нідерландів Марка Рютте. Зазначається, що він нібито кілька разів відмовлявся від пропозиції.

Єнс Столтенберг має залишити свою посаду 30 вересня 2023 року.