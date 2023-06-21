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Міністр оборони Британії Воллес заявив, що не стане новим генсеком НАТО

21 червня, 2023 середа
23:34
Світ Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Єнса Столтенберга

Про це Воллес розповів у інтерв'ю The Economist

За словами міністра, він не стане у вересні 2023 року наступним генсеком НАТО, оскільки США хочуть, щоб на посаді залишився Єнс Столтенберг.

"Цього не станеться", - сказав Воллес. 

Водночас він припустив, що Вашингтон після Столтенберга хоче бачити на цій посаді когось із чинних прем'єр-міністрів з країни-члена Альянсу. 

The Economist називає ймовірним кандидатом очільника уряду Нідерландів Марка Рютте. Зазначається, що він нібито кілька разів відмовлявся від пропозиції. 

Єнс Столтенберг має залишити свою посаду 30 вересня 2023 року.

Нідерланди
Джо Байден
Єнс Столтенберг
НАТО
США
Велика Британiя
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