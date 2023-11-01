Прем'єр Нідерландів може стати одним із головних претендентів на посаду генсека НАТО, - Politico

Про це пише Politico.

Видання вказує, що уряди країн наразі офіційно не висловлювалися стосовно кандидатури Рютте, проте троє високопоставлених європейських чиновників на умовах анонімності заявили, що він може отримати широку підтримку. Один з політиків прогнозує, що прем'єра Нідерландів підтримають країни східного флангу, для яких основоположною є позиція кандидата на посаду генсека НАТО щодо Росії та України.

"Рютте виграє завдяки тому, що він дуже досвідчений політик з країни, яка традиційно була сполучною ланкою між англосаксонськими та континентально-європейськими поглядами. Він може розглядатися великими країнами-членами як хороше компромісне рішення", - заявив виконавчий директор берлінського офісу Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Шреєр.

Для того, аби отримати одностайну підтримку всіх країн-членів НАТО, потрібно укласти низку кулуарних домовленостей. Проте не менш важливим є заручення підтримкою США. Наразі Рютте не знайшов особливої підтримки серед вашингтонських законодавців, оскільки вони переважно не знайомі з прем'єром Нідерландів.

Водночас ще одним важливим фактором є досвід Рютте у спілкуванні з Дональдом Трампом на випадок, якщо колишній президент повернеться на посаду президента США. Проте, однією з проблем, яка може виникнути на шляху Рютте є недотримання Нідерландами і ним, як прем'єром, зобов'язання щодо витрат країни на оборону.

Крім того, перешкодою може стати і стать Рютте, оскільки багато хто в Альянсі прагне першого в історії призначення на посаду генсека НАТО жінки.

Кандидати на посаду генерального секретаря НАТО: що відомо

Єнс Столтенберг очолює Альянс з 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте - до жовтня 2024 року. 64-річний Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, мав завершити свій термін на посаді генерального секретаря НАТО наприкінці вересня.

Проте наприкінці серпні він заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль.

Кілька країн прагнули обрати жінку на чолі організації, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.

Уряд Нідерландів розпався в липні на тлі внутрішньої боротьби за міграційну політику. Рютте, який найдовше обіймав посаду премʼєра, заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після виборів 22 листопада. Пізніше він повідомив, що не планує агітувати за роль генсека НАТО, але якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.

Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.