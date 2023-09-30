Очільник парламенту Фінляндії отримав орден Ярослава Мудрого
Голова Верховної ради Руслан Стефаншук в п’ятницю вручив очільнику парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагородив президент України Володимир Зеленський
Про це повідомила пресслужба парламенту Фінляндії.
Зазначається, що голова парламенту Фінляндії подякував за надану честь, а посол України Ольга Діброва відзначила особисте лідерство Халл-ахо та його внесок у збереження національної та міжнародної єдності на підтримку українського народу.
Президент Володимир Зеленський нагородив Юсу Халла-ахо, а також низку інших міжнародних діячів, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня указом від 4 вересня.
Довідково. Орден князя Ярослава Мудрого – державна нагорода, якою Україна відзначає іноземних громадян. Медаль має три ступені: I, II, III. Найвищим ступенем медалі є I ступінь.
- 5 вересня стало відомо, що у будівлі парламенту Фінляндії припинили продаж продукції Pepsi, яка не вийшла з ринку Росії та продовжує вести там свій бізнес.
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