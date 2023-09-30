Очільник парламенту Фінляндії отримав орден Ярослава Мудрого

Про це повідомила пресслужба парламенту Фінляндії.

Зазначається, що голова парламенту Фінляндії подякував за надану честь, а посол України Ольга Діброва відзначила особисте лідерство Халл-ахо та його внесок у збереження національної та міжнародної єдності на підтримку українського народу.

Президент Володимир Зеленський нагородив Юсу Халла-ахо, а також низку інших міжнародних діячів, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня указом від 4 вересня.

Довідково. Орден князя Ярослава Мудрого – державна нагорода, якою Україна відзначає іноземних громадян. Медаль має три ступені: I, II, III. Найвищим ступенем медалі є I ступінь.