Не вийшли з ринку РФ: в будівлі парламенту Фінляндії перестали продавати продукцію Pepsi
У будівлі парламенту Фінляндії припинили продаж продукції Pepsi: компанія не вийшла з ринку Росії та продовжує вести там свій бізнес
Про це пише Yle.
Як повідомив керуючий рестораном у парламенті, напої компанії уже прибрали з прилавків.
Зазначається, що раніше один із фінських депутатів, Туомас Кеттунен, запропонував припинити продаж у парламенті продукції американської компанії Pepsi, яка попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, продовжує працювати у РФ, сплачуючи податки та підтримуючи економіку.
- Торік американські Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. зазнали стрімкого зростання продажів у Росії. Попри вторгнення в Україну, вони продовжили свою діяльність і отримали рекордний прибуток.
- 1 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.
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