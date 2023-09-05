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Не вийшли з ринку РФ: в будівлі парламенту Фінляндії перестали продавати продукцію Pepsi

5 вересня, 2023 вiвторок
11:30
Світ Pepsi

У будівлі парламенту Фінляндії припинили продаж продукції Pepsi: компанія не вийшла з ринку Росії та продовжує вести там свій бізнес

Про це пише Yle

Як повідомив керуючий рестораном у парламенті, напої компанії уже прибрали з прилавків.

Зазначається, що раніше один із фінських депутатів, Туомас Кеттунен, запропонував припинити продаж у парламенті продукції американської компанії Pepsi, яка попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, продовжує працювати у РФ, сплачуючи податки та підтримуючи економіку. 

  • Торік американські Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. зазнали стрімкого зростання продажів у Росії. Попри вторгнення в Україну, вони продовжили свою діяльність і отримали рекордний прибуток. 
  • 1 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. 
Фінляндія
Війна з Росією
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