Не вийшли з ринку РФ: в будівлі парламенту Фінляндії перестали продавати продукцію Pepsi

Про це пише Yle.

Як повідомив керуючий рестораном у парламенті, напої компанії уже прибрали з прилавків.

Зазначається, що раніше один із фінських депутатів, Туомас Кеттунен, запропонував припинити продаж у парламенті продукції американської компанії Pepsi, яка попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, продовжує працювати у РФ, сплачуючи податки та підтримуючи економіку.