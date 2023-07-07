Про це інформує Bloomberg.

Згідно з документами, поданими до податкових органів Росії, Mondelez Rus', яка продає печиво Jubilee та шоколад Alpen Gold, збільшила свої продажі на 38% до 92 млрд рублів (1,1 млрд доларів) за місцевими стандартами бухгалтерського обліку. Виробник шоколаду Cadbury більш ніж подвоїв свій загальний прибуток у порівнянні з 2021 роком. За словами Mondelez у їх річному звіті, рентабельність зросла завдяки ціноутворенню, зростанню обсягів та призупиненню реклами. Минулого року 4% консолідованого виторгу Mondelez припадало на Росію.

Mars, який прийшов до Росії на початку 90-х років, зафіксував зростання продажів на 14% до 177 млрд рублів минулого року, а прибуток зріс на 58% до 27 млрд рублів. Виторг PepsiCo в Росії зріс на 16%, а прибуток збільшився в чотири рази. Виробник газованих напоїв заявив, що операції в Росії принесуть 5% консолідованої чистого вторгування у 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.

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Згідно з інформацією від Mondelez та Pepsi, існують обмеження на переказ коштів у та з Росії. Очікується, що великі російські компанії будуть оподатковуватися на непередбачені доходи у розмірі 10% від різниці у прибутку між 2021-2022 роками та 2018-2019 роками.

Американські компанії Mondelez, Mars та Pepsi залишилися у РФ, оскільки не підпадають під санкції. Вони заявили, що продаватимуть лише "основні" продукти. Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта сказав, що компанія зупиняє продаж таких міжнародних брендів, як 7Up та Pepsi.

Компанії, що залишилися, могли отримати вигоду з відходу конкурентів з ринку. Споживчий попит підтримується напруженим ринком праці та помірними темпами інфляції. Банк Росії прогнозує, що цього року економіка зросте на 2%.

Однак, небувале зростання продажів Mondelez починає спадати. У червні Mondelez заявила, що скоротила свою діяльність у Росії. Mars також зводить до мінімуму свою діяльність у Росії, а PepsiCo відмовилася від коментарів.

Повідомляється, що вони стикаються з бойкотами. Pernod Ricard припинила експорт усіх спиртних напоїв до Росії після того, як зіткнулася із закликами бойкотувати у Швеції. Британське морозиво для миловарного конгломерату Unilever Plc стало мішенню ініціативної групи "Проєкт української солідарності".

Виторг Unilever у РФ впав на 1% до 85 млрд рублів, але прибуток минулого року майже подвоївся до 9 млрд рублів. Компанія заявила, що російський підрозділ відокремлений від решти бізнесу, і прибуток не залишає країну. Представник компанії сказав, що дії спрямовані на скорочення бізнесу в Росії, призвели до зниження обсягів продажу приблизно на 15% торік. Компаніям, які мають активи в Росії, для їх продажу потрібен дозвіл місцевих органів влади. Їм загрожує обов'язковий внесок до державного бюджету.

Країни-спонсори війни

Як зазначено на сайті НАЗК, метою внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є скорочення ресурсів Росії для ведення війни через позасанкційні інструменти (не залучаючи ресурси країн-союзників). Також такий перелік слугує для привертання уваги в глобальному медійному просторі до компанії, яку оголошено "міжнародним спонсором війни" та до війни загалом.

Щоб бути виключеною з реєстру, визначена компанія повинна:

вийти з російського ринку чи припинити ведення бізнесу з Росією;

або надати реалістичний досяжний в короткостроковій перспективі план виходу разом з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

або припинити всі господарські операції в Росії, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.

16 червня Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило з переліку міжнародних спонсорів війни першу компанію – ірландську Peninsula Petroleum Limited.

Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.

23 червня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайського виробника автомобілів Geely.

3 липня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську компанію Unilever, це виробник Domestos, Lipton, Axe та Dove, до переліку міжнародних спонсорів війни.