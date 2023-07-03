Про це інформує НАЗК.

Ця компанія є світовим лідером у продажу продуктів та товарів побутової хімії, з понад 400 брендами, що випускаються на 280 підприємствах. Unilever підтримує економіку Росії, сплачуючи значні податки в держбюджет, тим самим роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.

Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія - досі є у РФ.

"Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету РФ допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має нового генерального директора - Хайна Шумахера, отже їм потрібен новий старт, бо вони мають відповідати цінностям прав людини. Unilever має залишити Росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Британська корпорація має понад 3 тис. співробітників у Росії. У 2022 році - 1,4% обороту та 2% чистого прибутку компанії припало на частку російського бізнесу. Чистий прибуток компанії зріс на 24,9% у порівнянні з 2021 роком і склав €8,03 млрд, а вторгування зросла до €60,1 млрд (+14,5%). Продажі Unilever зросли у всіх категоріях, найбільше зростання спостерігалося у продажах косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія обіцяла припинити імпорт та експорт своєї продукції в Росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак, за рік війни, прибуток Unilever Russia зріс удвічі з 4,8 млрд рублів (€56 млн) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (€108 млн) у 2022 році. Завдяки цьому значному прибутку (+91%), ТОВ "Юнілевер Русь" збільшило свій капітал на +37% до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році, відповідно заплатило близько $50 млн податків до бюджету РФ за 2022 рік.

"Unilever заявляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу у РФ, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси - операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу. Такі дії компанії свідчать про її небажання долучитись до коаліції доброчесного та відповідального бізнесу, який обрав сторону демократії та свободи. Фінансуючи держбюджет РФ значними надходженнями, Unilever сприяє російській економіці та, відповідно, підтримує дії агресора", - йдеться в заяві.

Що відомо про спонсорів війни НАЗК

Як зазначено на сайті НАЗК, метою внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є скорочення ресурсів Росії для ведення війни через позасанкційні інструменти (не залучаючи ресурси країн-союзників). Також такий перелік слугує для привертання уваги в глобальному медійному просторі до компанії, яку оголошено "міжнародним спонсором війни" та до війни загалом.

Щоб бути виключеною з реєстру, визначена компанія повинна:

вийти з російського ринку чи припинити ведення бізнесу з Росією;

або надати реалістичний досяжний в короткостроковій перспективі план виходу разом з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

або припинити всі господарські операції в Росії, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.

16 червня Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило з переліку міжнародних спонсорів війни першу компанію – ірландську Peninsula Petroleum Limited.

Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.

23 червня, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайського виробника автомобілів Geely.