Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Виробник Domestos, Lipton, Axe та Dove: британська корпорація Unilever потрапила переліку міжнародних спонсорів війни

Виробник Domestos, Lipton, Axe та Dove: британська корпорація Unilever потрапила переліку міжнародних спонсорів війни

3 липня, 2023 понедiлок
11:25
Війна з Росією Unilever

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську компанію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни

Про це інформує НАЗК.

Ця компанія є світовим лідером у продажу продуктів та товарів побутової хімії, з понад 400 брендами, що випускаються на 280 підприємствах. Unilever підтримує економіку Росії, сплачуючи значні податки в держбюджет, тим самим роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.

Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія - досі є у РФ.  

"Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету РФ допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має нового генерального директора - Хайна Шумахера, отже їм потрібен новий старт, бо вони мають відповідати цінностям прав людини. Unilever має залишити Росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Британська корпорація має понад 3 тис. співробітників у Росії. У 2022 році - 1,4% обороту та 2% чистого прибутку компанії припало на частку російського бізнесу. Чистий прибуток компанії зріс на 24,9% у порівнянні з 2021 роком і склав €8,03 млрд, а вторгування зросла до €60,1 млрд (+14,5%). Продажі Unilever зросли у всіх категоріях, найбільше зростання спостерігалося у продажах косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія обіцяла припинити імпорт та експорт своєї продукції в Росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак, за рік війни, прибуток Unilever Russia зріс удвічі з 4,8 млрд рублів (€56 млн) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (€108 млн) у 2022 році. Завдяки цьому значному прибутку (+91%), ТОВ "Юнілевер Русь" збільшило свій капітал на +37% до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році, відповідно заплатило близько $50 млн податків до бюджету РФ за 2022 рік.

"Unilever заявляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу у РФ, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси - операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу. Такі дії компанії свідчать про її небажання долучитись до коаліції доброчесного та відповідального бізнесу, який обрав сторону демократії та свободи. Фінансуючи держбюджет РФ значними надходженнями, Unilever сприяє російській економіці та, відповідно, підтримує дії агресора", - йдеться в заяві.

Що відомо про спонсорів війни НАЗК

Як зазначено на сайті НАЗК, метою внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є скорочення ресурсів Росії для ведення війни через позасанкційні інструменти (не залучаючи ресурси країн-союзників). Також такий перелік слугує для привертання уваги в глобальному медійному просторі до компанії, яку оголошено "міжнародним спонсором війни" та до війни загалом. 

Щоб бути виключеною з реєстру, визначена компанія повинна: 

  • вийти з російського ринку чи припинити ведення бізнесу з Росією; 
  • або надати реалістичний досяжний в короткостроковій перспективі план виходу разом з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;
  • або припинити всі господарські операції в Росії, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.

16 червня Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило з переліку міжнародних спонсорів війни першу компанію – ірландську Peninsula Petroleum Limited

Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank InternationalBonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.

23 червня, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайського виробника автомобілів Geely.  

Новини
Світ
Росія
російська армія
Економіка
Читайте також:
3 липня, 2023 понедiлок
Наслідки руйнування Каховської ГЕС можуть спровокувати епідемію на ТОТ півдня України
У Харкові водій образив пасажирку
2 липня, 2023 неділя
"України не існує... Їдь на "западенщину". У Харкові водій образив пасажирку й мусив вибачатися
2 липня, 2023 неділя
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
11:49
укриття
В Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів, – МОН
11:44
військкомат
Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку
11:39
обстріл, ППО
У Сумах чутно вибухи, працює ППО
11:23
Затримання ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча
Ексначальник управління СБУ у Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
11:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: що з цінами на долар та євро
11:20
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
У держдумі РФ підтвердили депортацію 700 тис. українських дітей за роки війни в Україні
11:03
британія україна
Двоє британських лордів відвідали вечірку посла РФ у Лондоні та назвали Крим "безумовно російським"
10:58
Очільник МОН Оксен Лісовий
Підвищені оклади і надбавки за сертифікацію: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти
10:44
Ексклюзив
Згурець: Наразі є всі передумови, щоб ЗСУ витіснили ворога з панівних висот навколо Бахмута
10:32
Путін Гаага
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
10:26
пластик пакет
Нова Зеландія стала першою країною в світі, яка заборонила використовувати будь-які пластикові пакети в супермаркетах
10:18
Сергій Аксьонов
ФСБ заявила про нібито спробу замаху на гауляйтера Криму Аксьонова
10:11
обстріл
За добу армія РФ обстріляла 11 областей України: 11 людей зазнали поранень
10:09
OPINION
Віктор Каспрук
Як Орбан з Путіним будуватимуть новий Радянський Союз
09:59
СБУ затримала жителя Черкас, який планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки
09:41
Софія Федина
Справу проти Алєксєєва фабрикують через те, що він захищає опозиційних політиків – Софія Федина
09:39
Оновлено
Сили оборони звільнили майже 38 кв. км територій на сході та півдні України за тиждень, - Маляр
09:36
Оновлено
обстріл, ППО
На Хмельниччині, Кіровоградщині й Миколаївщині працювала ППО: Росія уночі атакувала Україну
09:25
Росія
Обличчя російської культури - це безвихідність, достоєвщина, приреченість, - Ірена Карпа
09:07
Ексклюзив
У Новій Каховці після сходу води ворог поновив свої бойові позиції, - мер Коваленко
08:37
ЗАЕС
У ставку-охолоджувачі ЗАЕС незначне зниження рівня води, але ситуація стабільна, - Енергоатом
08:32
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Ворог нервує та шукає нову тактику для своїх потужностей у Чорному морі, - Гуменюк
08:26
службовий собака
Нове дослідження показало, що собаки і люди мають схожі риси у розумінні мови тіла
08:12
Олексій Данілов
"Захід має відмовитися від ілюзій, що Росія може існувати в нинішньому вигляді": Данілов припустив, як виглядатиме країна-агресор після розпаду
08:01
OPINION
Володимир Горбач
Війна як російська політтехнологія
07:58
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Сили ППО вночі знищили 13 "шахедів" над Україною
07:58
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
ЗСУ знищили за добу гелікоптер, 16 БПЛА та 600 окупантів, - Генштаб
07:29
За добу на фронті відбулось 39 бойових зіткнень, авіація ЗСУ завдали 12 ударів по районах скупчення ворога, - Генштаб
07:26
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Палестині: щонайменше троє загиблих і 12 поранених
07:10
Міни
У Військово-Морських силах планують створити протимінний дивізіон
06:58
Каховська ГЕС, підтоплення
Наслідки руйнування Каховської ГЕС можуть спровокувати епідемію на ТОТ півдня України
06:46
путін пригожин
У Путіна дилема: стояти на боці міноборони, або ж лишитися з підтримкою ультранаціоналістичних воєнкорів, - ISW
06:28
окупанти в Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі ворожих військових більше, ніж місцевих жителів, - мер
00:02
Молодіжна збірна України, Україна U21
Україна перемогла Францію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 та вийшла на Олімпіаду
2023, неділя
2 липня
23:42
Аналітика
Сергій Згурець
Північний напрямок не загрозливий: формування ударних угруповань немає ані з білорусів, ані з вагнерівців. Колонка Сергія Згурця
23:34
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Армія РФ гатила по 7 громадах Сумщини: зафіксовано понад сотню вибухів, є пошкодження
22:56
Костянтинівка
Росіяни обстріляли Костянтинівку: двоє поранених, один з них у важкому стані
22:28
На фото діти з України
Депортацією українськи дітей до Білорусі займається спортсмен-паралімпієць Талай
22:27
"Не трощіть школи, не трощіть автобуси!" Бабуся застреленого у Франції підлітка виступила зі зверненням
22:10
ЗАЕС
Частина фахівців Росатому виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV