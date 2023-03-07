Очільник Пентагону Остін прибув з неанонсованим візитом до Іраку
У вівторок, 7 березня, міністр оборони США Ллойд Остін відвідав з неанонсованим візитом Ірак
Про це повідомляє Reuters.
Візит Остіна до Іраку раніше не анонсувався. У Пентагоні оголосили про турне міністра оборони Близьким Сходом, в ході якого він з 5 по 9 березня він вже відвідав Йорданію та має побувати у Єгипті та Ізраїлі, аби запевнити партнерів у прихильності США до співпраці з ними.
За словами Остіна, візит до Багдаду покликаний показати, що Вашингтон має намір зберегти свою військову присутність в Іраку через 20 років після того, як США повалили режим Саддама Хусейна.
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