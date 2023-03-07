Про це повідомляє Reuters.

Візит Остіна до Іраку раніше не анонсувався. У Пентагоні оголосили про турне міністра оборони Близьким Сходом, в ході якого він з 5 по 9 березня він вже відвідав Йорданію та має побувати у Єгипті та Ізраїлі, аби запевнити партнерів у прихильності США до співпраці з ними.

За словами Остіна, візит до Багдаду покликаний показати, що Вашингтон має намір зберегти свою військову присутність в Іраку через 20 років після того, як США повалили режим Саддама Хусейна.