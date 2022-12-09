Очільники МЗС Литви та Австрії обговорили створення спецтрибуналу для Росії
Одним з питань, яке обговорювалось на зустрічі з главою МЗС Австрії, була українська ініціатива щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час пресконференції у Відні у п’ятницю, 9 грудня, пише Укрінформ.
"Одним з питань, яке ми обговорювали і яке Литва вважає дуже важливим – це створення спеціального трибуналу щодо акту агресії. Ми називаємо це "матір’ю усіх злочинів". Це означає, що без наказу атакувати Україну всі інші злочини, вочевидь, не були б вчинені. Ми переконані, що буде надано велику важливість створенню трибуналу, який не підриватиме нинішні зусилля Міжнародного кримінального суду та інших інституцій, а лише розширить ці зусилля. Ми обмінялися з думками з цього приводу і обговорення продовжиться надалі", - заявив Ландсбергіс.
Литовський міністр також зауважив, що Путін, коли приймав рішення про військовий напад на Україну, не очікував, що Захід продемонструє таку єдність у своїй реакції. Він підкреслив, що цю єдність потрібно зберегти.
"І я впевнений, що Україна з нашою допомогою переможе", - додав міністр.
- Нагадаємо, країни Балтії на тлі російської агресії в Україні підвищать видатки на оборону до 3% ВВП.
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