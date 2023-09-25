Очільниця МЗС Фінляндії: без Путіна Росія залишиться такою ж, або навіть гіршою
Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що РФ довго готувалася до агресивної політики на пострадянському просторі й не має перспектив для демократизації
Про це вона розповіла в інтерв'ю The Washington Post.
"Я думаю, що багато хто, можливо, не усвідомив, що це не просто війна Путіна. Схоже, російська машина, так би мовити, дуже довго до цього готувалася", – сказала глава МЗС Фінляндії.
Валтонен наголосила, що РФ продовжує агресивну політику на пострадянському просторі, починаючи з Грузії у 2008 році та закінчуючи Україною з 2014 року.
"Звичайно, Путін весь цей час перебував у владі, але за два з лишком десятиліття він побудував навколо цього інфраструктуру. І у когось (у Росії, - ред.) могло бути два десятиліття, щоб сказати йому, що це недобре", – сказала Валтонен.
Очільниця МЗС висловила сумнів, що після російського диктатора Володимира Путіна Росія зміниться на краще або хоча б стане демократичною державою.
"Я б сказала, що ми, на Заході, не хотіли б чогось більшого, ніж просто те, щоб рядовий росіянин мав право голосу в тому напрямку, в якому рухається країна, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства і стала нормальною демократією. Але, сподіваючись на це, ми маємо готуватися до гіршого, а найгірше полягає в тому, що Росія залишиться такою, якою вона є, а в майбутньому, можливо, навіть гіршою", – додала керівниця МЗС Фінляндії.
- У серпні повідомлялося, що прихильники жорсткої лінії в органах держбезпеки РФ тиснуть на Володимира Путіна, вимагаючи зняття міністра оборони Сергія Шойгу та оголошення воєнного стану й мобілізації.
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