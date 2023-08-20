Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля.

Зазначається, що деякі представники російської еліти були здивовані слабкою реакцією Путіна на заколот і подальшою нездатністю покарати ватажка найманців Євгена Пригожина. Це, за словами видання, викликало тривогу серед чиновників щодо потенціалу внутрішньої боротьби на високому рівні або подальших проблем.

За словами п'яти джерел, прихильники жорсткої лінії в органах держбезпеки хочуть заміни Шойгу в рамках переходу до більш агресивного способу ведення війни, включаючи повномасштабну мобілізацію та воєнний стан.

Але наразі немає жодних ознак того, що їх усунуть, а російського генерала Сергія Суровікіна, якого допитували щодо невдалого заколоту, з того часу ніхто не бачив.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.

Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

За даними британської розвідки 5 липня, інформація щодо арешту Суровікіна поки не була підтверджена.

Згодом представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що Сергія Суровікіна допитували у РФ, щоб дізнатися про причетність до заколоту ПВК Вагнера.