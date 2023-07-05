Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі Еспресо.

"Суровікін справді був деякий час обмежений в своїх діях та пересуванні. Можна сказати, що був затриманий, хоча росіяни так формально не називали ці дії. Його допитували і кілька днів сам собі не належав. Звинувачували в різних речах, з'ясовували причетність до заколоту Пригожина. Звинувачували, зокрема в тому, що не достатньо активно вживав заходів з придушення цього заколоту і не віддавав накази про знищення колон Пригожина", - сказав він.

За словами Юсова, наразі жодних офіційних затримань чи справ в цьому контексті немає.

"Хоча це процес динамічний і найближчим часом обов'язково зміни у військово-політичному керівництві так званої РФ ми побачимо. На середніх ланках переміщення тривають і будуть надалі", - підсумував представник розвідки.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.

Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

За даними британської розвідки, інформація щодо арешту Суровікіна поки не підтверджена