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Після заколоту Пригожина: російські пропагандисти заявили про арешт генерала Суровікіна 

29 червня, 2023 четвер
05:50
Світ Сергій Суровікін

Командувача Повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина

Про це повідомляють російські пропагандисти та видання The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ.

Вперше повідомлення про можливий арешт Суровікіна з'явилося в telegram-каналі блогера-пропагандиста Володимира Романова. За його інформацією, Суровікіна заарештували ще 25 червня − відразу після заколоту вагнерівців. Романов стверджував, що Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово". Згодом про арешт російського генерала повідомляли деякі провоєнні російські телеграм-канали. Однак, деякі стверджують, що Суровікін не заарештований, а лише пише пояснювальні записки у зв’язку з заколотом.

Одне з джерел The Moscow Times зазначило: "Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу говорити".

Натомість друге джерело зауважило: "У контексті Пригожина. Мабуть, він (Суровікін, - ред.) вибрав бік (Пригожина під час заколоту, - ред.) і його за я**я хапнули". На запитання журналістів про те, де зараз перебуває генерал, джерело відповіло: "Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".

За словами джерел, не зовсім зрозуміло, чи був Суровікін у курсі заколоту Пригожина. Проте вони зауважили, що Суровікін нібито "повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву". Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін входить у "пригожинську коаліцію".

Натомість міноборони Росії подібну інформацію наразі ніяк не коментувало.

Сам Суровікін востаннє з’являвся на публіці увечері 23 червня. Тоді він записав відеозвернення, в якому закликав бійців ПВК Вагнера зупинитися. Як писало The Guardian, нагороджений вищим генеральським званням в російській армії - нарівні з міністром оборони Сергієм Шойгу, - Суровікін зник відразу ж після заколоту.

Своєю чергою колишній головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов стверджував, що, за його інформацією, Суровікін три дні не виходить на зв’язок із власною родиною. За словами Венедиктова, неможливо зв’язатися і з його охороною.

Чи знав Суровікін про заколот Пригожина

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. 

На це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Росія
російська армія
Вагнергейт
Заколот Вагнера
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