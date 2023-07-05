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Після заколоту Пригожина двоє російських генералів перестали з'являтися на публіці, - британська розвідка

5 липня, 2023 середа
09:48
Війна з Росією Сергій Суровікін

Військовий заколот Пригожина загострив розбіжності серед російських силовиків. Генерали Сергій Суровікін і Юнус-бек Євкуров перестали з’являтися на публіці

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії та заступник командувача російських військ в Україні, не з'являвся на публіці після заколоту групи "Вагнера" 23-24 червня 2023 року.

Зокрема заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров також не був присутній під час телевізійного виступу керівництва Міноборони, який відбувся 3 липня 2023 року.

За даними розвідки, інформація щодо арешту Суровікіна поки не підтверджена, але влада, ймовірно, буде ставитися з підозрою до його попереднього зв'язку з ПВК Вагнера, зокрема з часів його служби в Сирії з 2017 року. Також є фото, на яких Євкуров зустрічається з Євгеном Пригожиним під час захоплення групою Ростова-на-Дону.

Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним з найбільш шанованих старших офіцерів у російській армії і будь-яка офіційна санкція проти нього, ймовірно, викличе розбіжності. Підозра, яка потенційно може впасти на високопоставлених офіцерів, підкреслює, як невдало. посилив існуючі розбіжності у російському співтоваристві національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. 

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.  

Світ
Росія
Вагнергейт
Велика Британiя
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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