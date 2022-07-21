Очільниця МЗС Великої Британії Трасс не підтримує прямої участі британських військ у війні в Україні
Міністерка закордонних справ Великої Британії та кандидатка у лідери консерваторів Ліз Трасс заявила, що не підтримує пряму участь британських військ у війні в Україні
Про це інформує Reuters.
Під час інтерв’ю BBC Radio пані Трасс заявила, що у разі її перемоги на виборах вона не підтримуватиме залучення Королівських збройних сил Британії у війні з Росією.
"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з надсилання зброї, ми вводимо санкції, але я не підтримую пряму участь військ Великої Британії (у війні - Ред.)", - заявила Трасс.
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