Про це інформує Reuters.

Під час інтерв’ю BBC Radio пані Трасс заявила, що у разі її перемоги на виборах вона не підтримуватиме залучення Королівських збройних сил Британії у війні з Росією.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з надсилання зброї, ми вводимо санкції, але я не підтримую пряму участь військ Великої Британії (у війні - Ред.)", - заявила Трасс.