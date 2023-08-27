Очолила коледж під час окупації Маріуполя: за державну зраду судитимуть освітянку

Про це повідомляє Національна поліція України.

Стало відомо, що слідчі Головного слідчого управління Нацполіції закінчили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки, яка співпрацює з російськими загарбниками.

У ході слідства поліцейські встановили, що обвинувачена, обіймаючи посаду заступниці директора з навчальної роботи Маріупольського фахового коледжу Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет", після захоплення російськими військовими Маріуполя добровільно погодилася стати директором закладу.

Зазначається, що обвинувачувана організувала діяльність коледжу та навчання студентів за російськими навчальними планами та здійснює контроль за їх виконанням.

Обвинуваченій інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).