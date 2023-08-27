Очолила коледж під час окупації Маріуполя: за державну зраду судитимуть освітянку
Перед судом постане заступниця директора Маріупольського фахового коледжу, яка організувала діяльність коледжу і навчання студентів за навчальними планами освітніх програм Російської Федерації
Про це повідомляє Національна поліція України.
Стало відомо, що слідчі Головного слідчого управління Нацполіції закінчили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки, яка співпрацює з російськими загарбниками.
У ході слідства поліцейські встановили, що обвинувачена, обіймаючи посаду заступниці директора з навчальної роботи Маріупольського фахового коледжу Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет", після захоплення російськими військовими Маріуполя добровільно погодилася стати директором закладу.
Зазначається, що обвинувачувана організувала діяльність коледжу та навчання студентів за російськими навчальними планами та здійснює контроль за їх виконанням.
Обвинуваченій інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
- 18 серпня повідомлялося, що у населеному пункті Першопокровка, ТОТ Херсонської області, "ініціативна група" батьків з-поміж місцевих мешканців-колаборантів тисне на вчителів розпочати навчання за російською шкільною програмою.
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